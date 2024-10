PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebstahl von Fahrzeugteilen +++ Berauscht im Straßenverkehr

Hofheim (ots)

Diebstahl von Fahrzeugteilen. 65779 Kelkheim, Am Hühnerberg und 65719 Hofheim, Nordring, 17.10.2024, 18:00 Uhr bis 18.10,2024, 08:00 Uhr.

Diebe haben es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf Fahrzeugteile abgesehen. In Kelkheim sowie auch in Hofheim machten sich unbekannte Täter an hochwertigen Fahrzeugen zu schaffen und bauten zielgerichtet Scheinwerfer aus. Es entstanden Sachschäden von mehreren Tausend Euro. Hinweise nehmen die örtlichen Polizeibehörden in Kelkheim (06195/6749-0)oder Hofheim (06192/2079-0), oder jede andere Polizeibehörde entgegen.

Berauscht auf E-Scooter mit anschließendem Drogenfund. 65795 Hattersheim, Mainstraße, 18.10.2024, 14:05 Uhr.

Aufmerksamen Beamten der Polizeistation Hofheim fiel am gestrigen Freitag ein Fahrer auf einem E-Scooter auf, der im Verdacht stand unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen. Während der Verkehrskontrolle konnten mehrere abgepackte und verkaufsfertige Betäubungsmittel festgestellt werden, die einen mutmaßlich, illegalen Handel begründeten. Bei einer anschließend, durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt, angeordneten Durchsuchung der Wohn- und Geschäftsräume des Tatverdächtigen konnten weitere Betäubungsmittel von nicht geringer Menge aufgefunden und sichergestellt werden. Der 53-jährige Tatverdächtige muss sich nun aufgrund mehrerer Ermittlungsverfahren verantworten.

