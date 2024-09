POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Fahrradgeschäft - vier Pedelecs entwendet

Freiburg (ots) - Dank einer schnell reagierenden Zeugin konnte die Polizei am Donnerstag, 26.09.2024, einen mutmaßlichen 41-jährigen Betrüger vorläufig festnehmen. Gegen 17.00 Uhr klingelte er an einer Wohnanlage in der Straße "An der Kander" bei einer 87-jährigen Bewohnerin und spielte dieser vor, dass sie ...

mehr