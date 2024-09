Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Mutmaßlich dreister Betrüger unterwegs - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Dank einer schnell reagierenden Zeugin konnte die Polizei am Donnerstag, 26.09.2024, einen mutmaßlichen 41-jährigen Betrüger vorläufig festnehmen. Gegen 17.00 Uhr klingelte er an einer Wohnanlage in der Straße "An der Kander" bei einer 87-jährigen Bewohnerin und spielte dieser vor, dass sie Schulden habe und diese nun bezahlen müsse. Notfalls würde der mutmaßliche Betrüger die Seniorin auch zur Bank begleiten. Die Seniorin suchte zuhause einen kleineren Bargeldbetrag zusammen, konnte diesen dem mutmaßlichen Betrüger aber nicht mehr übergeben, da er sich plötzlich von der Örtlichkeit entfernte. Die Seniorin informierte ihre Tochter, welche daraufhin umgehend die Polizei informierte, da sie vermutete, dass der mutmaßliche Betrüger mit der Masche weiterhin in Kandern unterwegs sein könnte. Tatsächlich klingelte er in der Zielstraße bei einer 86-jährigen Frau und spielte auch dieser vor, dass sie Schulden habe, welche sie begleichen müsse. Die Seniorin verwies an ihre Tochter, da sich diese um deren Vermögensangelegenheiten kümmere. Daraufhin spielte der Mann der 86-Jährigen ein fiktives Telefonat mit deren Tochter vor. Schlussendlich kam es zur keiner Übergabe von Bargeld. Im Rahmen der Fahndung konnte der 41-Jährige in Kandern festgestellt und im Laufe einer fußläufigen Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Während der Verfolgung warf der 41-Jährige mit Gegenstände nach den ihn verfolgenden Polizisten. Auch leistete er während der Festnahme Widerstand. Von den eingesetzten Polizisten wurde niemand verletzt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 41-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell