Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 26.09.2024, gegen 12.50 Uhr, zog sich ein 69-jähriger Mann bei einem Sturz mit seinem Fahrrad schwere Verletzungen zu. Er befuhr in einer Gruppe von Radfahrern den Radweg parallel zu der Landstraße 134, als er unweit der Einmündung "Am Christianswuhr", aus hier nicht bekannten Gründen, mit seinem Fahrrad stürzte. Mit dem Verdacht mehrerer Frakturen wurde der 69-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell