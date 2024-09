Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Betrunkener Autofahrer überschlägt sich mehrfach im Straßengraben.

Freiburg (ots)

Am Freitag 27.09.2024 gegen 01:45 Uhr wurde dem Polizeirevier Breisach ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 104 zwischen Breisach und Vogtsburg-Burkheim mitgeteilt. Ein Pkw war in Fahrtrichtung Vogtsburg in einer leichten Rechtskurve über die Gegenfahrbahn nach links von der Straße abgekommen. Dort kollidierte das Auto mit einer Schutzplanke und überschlug sich im weiteren Verlauf mehrfach im Straßengraben bevor es auf der Seite zum Liegen kam. Der Fahrer des Unfallautos konnte von der anfahrenden Polizeistreife am Fahrbahnrand Richtung Breisach gehend festgestellt werden. Er hatte sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zugezogen. Die Unfallursache dürfte auf den hohen Alkoholwert des jungen Mannes zurückzuführen sein. Eine erste Analyse des Atemalkohols ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein wurde eingezogen. Da zunächst davon auszugehen war, dass Betriebsstoffe des Unfallfahrzeuges in die Umwelt ausgetreten waren, wurde vorsorglich die Freiwillige Feuerwehr Breisach alarmiert. Diese Befürchtung bestätigte sich aber letztlich nicht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000 EUR. Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Freiburg wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wird vorgelegt.

