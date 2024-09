Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruch in Behörde - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 27.09.2024, ist in ein Behördengebäude in der Eisenbahnstraße (B 34) in WT-Waldshut eingebrochen worden. Eine Tür auf der Gebäuderückseite wurde gewaltsam geöffnet. Mehrere Schränke und Rollcontainer wurde aufgebrochen und durchwühlt. Aus Büros wurden verschiedene EDV-Geräte entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0, entgegen.

