POL-FR: Wehr/Murg: Verkehrskontrollen

Am Donnerstagabend, 26.09.2024, bzw. in der Nacht auf Freitag sind gegen zwei Autofahrer in Wehr und Murg Strafanzeigen erstattet worden. Beide waren im Rahmen von Verkehrskontrollen angehalten worden. Kurz nach 21:00 Uhr war in Wehr ein 56-jähriger kontrolliert worden. Mit mutmaßlich 1,1 Promille intus war er zu stark alkoholisiert unterwegs. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, sein Führerschein einbehalten. Gegen 01:10 Uhr wurde in Murg ein 25-jähriger Mann am Steuer eines Autos überprüft. Es stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Fahrverbot verhängt worden war, das aktuell noch Gültigkeit hatte. Er wurde angezeigt wie auch der auf dem Beifahrersitz befindliche 35 Jahre alte Fahrzeughalter, da diesem das Fahrverbot bekannt gewesen sein dürfte.

