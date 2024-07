Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Tätlicher Angriff auf Zugbegleiter und Polizeibeamte

Immendingen (ots)

Eine Reisende hat am Bahnhof Immendingen zunächst einen Zugbegleiter geschlagen und sich im Anschluss der Kontrolle durch die zu Hilfe gerufenen Polizeibeamte mit körperlicher Gewalt zu widersetzen versucht. Dabei verletzte sie den Zugbegleiter und zwei Polizeibeamte leicht.

Am Donnerstagabend (27. Juni 2024) wollte ein Zugbegleiter eines Regionalexpress die Fahrkarte einer nigerianischen Staatsangehörigen kontrollieren. Die 38-jährige Reisende, die, wie sich später herausstellte, nicht im Besitz eines gültigen Fahrscheins war, wollte sich jedoch nicht kontrollieren lassen. Sie wiedersetzte sich der Kontrolle gewaltsam und verletzte dabei den Zugbegleiter und beschädigte seine Bodycam. Zwei Streifen des Polizeireviers Tuttlingen wurden zur Unterstützung an den Bahnhof Immendingen gerufen, doch auch von ihnen wollte sich die Reisende nicht kontrollieren lassen. Ihr Verhalten war weiterhin aggressiv, sie bedrohte die Beamten, griff sie tätlich an und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die Polizeibeamten brachten die Frau zu Boden und fixierten sie kurzzeitig. Dabei verletzte sie zwei Polizeibeamte leicht. Die zuständige Bundespolizei fuhr die Frau zur Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen zum Bundespolizeirevier nach Singen am Hohentwiel. Dabei beleidigte sie die Einsatzkräfte fortwährend.

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt nunmehr wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungspersonen, Widerstand gegen Vollstreckungspersonen, Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung, räuberische Erpressung, Erschleichen von Leistungen und Sachbeschädigung gegen sie.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell