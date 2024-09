Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Ühlingen-Birkendorf: Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen - Polizei bittet um Mithilfe!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 26.09.2024, haben sich in Waldshut (Waldshut-Tiengen) und Berau (Ühlingen-Birkendorf) mehrere Diebstähle aus mutmaßlich unverschlossenen Fahrzeugen ereignet. Vorgefundenes Bargeld, Zigaretten aber auch eine befüllte Werkzeugtasche wurden gestohlen. Bislang wurden bei der Polizei acht Delikte angezeigt. Bei vier Fällen in Berau in der Bergstraße lässt sich der Tatzeitraum auf 01:00 Uhr bis 01:30 Uhr einschränken. Die Polizei bittet Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken, die Aufzeichnungen ihrer Anlage zu sichten und sich bei dementsprechenden Feststellungen mit der Polizei in Verbindung zu setzen (Kontakt Polizeiposten Bonndorf, Tel. 07703 9325-0 oder Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0).

Gelegenheit macht Diebe - darum daran denken: Fahrzeug immer verschließen und keine Wertsachen im Fahrzeug liegen lassen!!! Des Weiteren bittet die Polizei, aufmerksam zu sein und verdächtige Beobachtungen sofort über 110 zu melden!

