Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Brand an einem Seniorenheim - niemand verletzt

Karlsruhe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brach im Müllraum eines Seniorenheims in der Kurfürstenbadstraße in Langensteinbach aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Zeugen meldeten am Mittwochmorgen gegen 02:42 Uhr den Brand einer Mülltonne in einem an die Pflegeeinrichtung angrenzenden Entsorgungsraum. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits mehrere Mülltonnen sowie der gesamte Raum in Vollbrand. Dank des raschen Einsatzes der Feuerwehr konnte ein mögliches Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Seniorenheim verhindert werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 50.000 Euro.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern derzeit noch an. Zur Spurensicherung am Brandort wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen.

