Karlsruhe (ots) - Beamte des Polizeireviers Bad Schönborn nahmen am frühen Dienstagmorgen einen 19-jährigen und einen 21-jährigen Mann in Ubstadt-Weiher vorläufig fest, die mindestens einen Pkw geöffnet und daraus Gegenstände entwendet haben sollen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich die Tatverdächtigen gegen 03:30 Uhr in der Allmendstraße an Autos zu ...

