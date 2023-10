Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Brauneggerstraße- Zeugen gesucht (01.10.2023)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntag, im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 18.15 Uhr, in der Brauneggerstraße eine Unfallflucht begangen. Der Unbekannte streifte einen am rechten Straßenrand geparkten Ford Transit. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher einfach seine Fahrt fort. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum unbekannten Autofahrer geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

