Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Polizei sucht Zeugen nach Brand einer Gartenhütte

Karlsruhe (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet in der Nacht auf Mittwoch eine Gartenhütte in Rheinstetten in Brand.

Zeugen bemerkten gegen 01:40 Uhr eine Rauchentwicklung im Bereich des Gartenvereins in der Daxlander Straße in Forchheim und wählten den Notruf. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand eine Hütte auf einem der Gartengrundstücke bereits in Vollbrand. Den Einsatzkräften gelang es den Brand rasch zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gartengrundstücke und Gebäude weitestgehend zu verhindern. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 25.000 Euro.

Zur Erforschung der Brandursache wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

