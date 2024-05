Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Raubüberfall auf eine 80-jährige Frau in Wissen am 18.04.2024 - Festnahme eines Tatverdächtigen

Wissen (Sieg) (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstag, 18.04.2024, gegen 09:45 Uhr in der Rathausstraße in Wissen zu einem Raubüberfall in einer Wohnung. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich ein männlicher Einzeltäter Zugang zu der Wohnung der 80-jährigen Geschädigten und bedrohte diese mit einem Messer. Er forderte die Herausgabe von Wertgegenständen und erlangte unter anderem eine EC-Karte samt PIN. Anschließend flüchtete der Täter. Die Geschädigte erlitt einen Schock, blieb ansonsten jedoch glücklicherweise unverletzt. Mit der geraubten EC-Karte begab sich der Täter unmittelbar nach der Tat in die nahegelegene Filiale der Westerwaldbank, ebenfalls in der Rathausstraße, und hob damit Bargeld ab. Anschließend setzte der Täter seine Flucht in unbekannte Richtung fort.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Tatortbereich konnte der Täter nach der Tat zunächst unbemerkt entkommen. Im Rahmen der intensiv geführten Ermittlungen der Kriminalinspektion Betzdorf konnten jedoch sehr zeitnah Bilder und Videosequenzen von der Abhebung in der Bank und aus umliegenden Ladenlokalen erlangt werden. In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde bereits ab dem 23.04.2024 öffentlich nach dem Täter gefahndet. Daraufhin gingen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung bei der Kriminalinspektion Betzdorf ein und wurden umfassend überprüft.

Im Rahmen der Abarbeitung dieser Hinweise verdichtete sich der Verdacht gegen einen 49-jährigen Mann aus dem Kreis Altenkirchen. Dieser wurde dann am vergangenen Mittwoch, 08.05.2024, wegen des dringenden Tatverdachts der schweren räuberischen Erpressung festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Tat hat in der Bevölkerung eine große Anteilnahme ausgelöst und so konnte die Festnahme des Tatverdächtigen insbesondere dank der Hinweise aus der Bevölkerung erfolgen.

Aufgrund des noch laufenden Verfahrens bitten wir um Verständnis, dass wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben zu den Hintergründen der Tat und des Täters machen können. Von entsprechenden Nachfragen bitten wir abzusehen.

