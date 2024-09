Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wunstorf: 54-Jähriger steuert auf zwei Männer mit Auto zu - Polizei nimmt mutmaßlichen Täter nach versuchtem Tötungsdelikt vorläufig fest

Hannover (ots)

Ein 54-Jähriger hat am Donnerstagabend, 19.09.2024, in Wunstorf versucht, mit seinem BMW einen 40 Jahre alten Mann zu erfassen. Auch ein 37 Jahre alter Zeuge geriet zwischenzeitlich in Gefahr. Die beiden Männer blieben unverletzt, der mutmaßliche Täter erlitt leichte Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Hannover wertete die Tat gegen den 40-Jährigen als versuchtes Tötungsdelikt.

Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Hannover befand sich gegen 20:50 Uhr ein 40 Jahre alter Mann an einem in einer Garage abgestellten Pkw in der Küsterstraße in Wunstorf, als ein 54-Jähriger mit seinem BMW durch das Garagentor in die Einfahrt fuhr und unmittelbar auf den 40-Jährigen zusteuerte. Dieser konnte sich durch einen Sprung zur Seite retten. Der 54-Jährige setzte seine Limousine zurück und versuchte erneut, den 40-Jährigen mit dem Fahrzeug zu treffen. Auch dieser Versuch blieb erfolglos, da das geparkte Auto ihm den Weg versperrte.

In einem weiteren Versuch fuhr der 54-Jährige aus der Garage auf die Straße und wendete in einem Wendehammer. In der Zwischenzeit hatten der 40-Jährige und ein 37-jähriger Zeuge einen Müllcontainer und eine Mülltonne auf die Straße geschoben, um den 54-Jährigen zu stoppen. Dieser fuhr daraufhin mit erhöhter Geschwindigkeit auf die beiden Männer zu, prallte dann jedoch aus bislang ungeklärter Ursache gegen die rechte Wand der Garageneinfahrt. Die beiden jüngeren Männer konnten sich erneut durch einen Sprung zur Seite retten und blieben unverletzt. Durch den Aufprall wurden die Airbags des Fahrzeugs ausgelöst und der 54-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Er verließ das Fahrzeug und wurde kurze Zeit später von der alarmierten Polizei in der Nähe vorläufig festgenommen.

Durch den Aufprall entstanden weitere Schäden: Ein in der Einfahrt geparktes Auslieferungs-Fahrzeug wurde auf ein davor geparktes weiteres Auto geschoben. Dieses prallte wiederum gegen eine Hauswand. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, an der Hauswand entstand ein Riss in der Ziegelmauer.

Die Spurensicherung vor Ort erfolgte durch den Verkehrsunfalldienst Hannover und den Kriminaldauerdienst Hannover. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem 54-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Der mutmaßliche Täter wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes dauern an. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, es besteht jedoch der Verdacht, dass ein länger andauernder Streit zwischen dem 54-Jährigen und dem 40-Jährigen der Auslöser gewesen sein könnte. /nash, ram

