POL-EU: Während der Fahrt eingeschlafen

Euskirchen-Roitzheim (ots) - Am Montag (13. Mai) wurde gegen 3.39 Uhr ein Alarm bei einem Autohaus in der Straße Alte Ziegelei in Euskirchen ausgelöst. Über eine Videokamera konnte von dem Sicherheitsdienst eine Person auf dem umzäunten Gelände des Autohauses in einem Abfallcontainer beobachtet werden. Eingesetzte Beamte konnten den 52-jährigen Mann aus dem Kreis Düren im Rahmen einer Fahndung auf einem Feldweg in ...

mehr