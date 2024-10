PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Räuber festgenommen +++ Festnahme nach versuchtem PKW-Diebstahl +++ Fahrraddiebstahl +++ Einbruch in Kellerraum +++ PKW-Diebstahl +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Behinderung eines Notarzteinsatzes

Hofheim (ots)

1. Räuber festgenommen,

Flörsheim-Weilbach, Industriestraße, Mittwoch, 16.10.2024, 14:47 Uhr

(Reu) Ein Verkaufsgeschäft in Flörsheim-Weilbach wurde am Mittwoch Opfer eines räuberischen Überfalls. Um 14:47 Uhr betrat ein Mann den Verkaufsraum des Geschäftes in der Industriestraße, bedrohte die 45-jährige Verkäuferin mit den Worten, dass es sich um einen Überfall handele und forderte die kompletten Einnahmen. Die Frau händigte ihm daraufhin einen vierstelligen Geldbetrag aus. Anschließend verließ der Räuber das Geschäft und flüchtete in Richtung eines angrenzenden Feldes, konnte jedoch bereits kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden. Die geraubte Beute führte er noch mit sich, diese wurde sichergestellt. Bei dem Räuber handelt es sich um einen 42-jährigen polizeibekannten Mann aus Hattersheim, er wurde in das Polizeigewahrsam überstellt. Auf Anordnung des Gerichts wurde er jedoch seiner Vorführung entlassen.

2. Versuchter Diebstahl eines Geländewagens, Hofheim-Wildsachsen, Junghainzehecken, Donnerstag, 17.10.2024, zwischen 00:48 Uhr und 01:12 Uhr

(Reu) Zwei Männer versuchten in der Nacht zum Donnerstag in Hofheim-Wildsachsen einen Geländewagen zu stehlen. Nachdem der Fahrzeughalter um 00:48 Uhr die Polizei informiert hatte, entfernten sich die beiden Täter zunächst von dem Fahrzeug, welches in der Straße "Junghainzehecken" geparkt war, kehrten aber kurze Zeit später wieder zu dem PKW zurück. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei wenige Minuten später die beiden 36- und 45-jährigen polizeibekannten Täter aus Litauen antreffen und festnehmen. Beide Männer werden im Laufe des Donnerstags dem Haftrichter vorgeführt. Eine Entscheidung über deren Verbleib steht noch aus.

3. Fahrrad aus Garage gestohlen,

Flörsheim-Wicker, Gutenbergstraße, zwischen Dienstag, 15.10.2024, 17:00 Uhr und Mittwoch, 16.10.2024, 08:15 Uhr

(Reu) Ein, in einer Garage in Flörsheim-Wicker, abgestelltes E-Bike war zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen das Ziel von unbekannten Fahrraddieben. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu dem Grundstück in der Gutenbergstraße, indem sie den Gartenzaun überkletterten und so anschließend in die Garage gelangten. Das gestohlene schwarze Pedelec der Marke "Bulls" hat einen Wert von 4.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06145-54760 an die Polizeistation Flörsheim.

4. Einbruch in Kellerraum,

Eschborn, Odenwaldstraße, zwischen Sonntag, 13.10.2024, 14:00 Uhr und Mittwoch, 16.10.2024, 17:00 Uhr

(Reu) In einem Mehrfamilienhaus in Eschborn wurden aus einem Keller mehrere elektronische Geräte gestohlen. Die Tat in der Odenwaldstraße ereignete sich bereits zwischen Sonntagnachmittag, 14:00 Uhr und Mittwochnachmittag, 17:00 Uhr. Der oder die unbekannten Täter brachen einen Kellerraum auf und entwendeten Lautsprecherboxen, Teile einer Lichtanlage sowie ein Mischpult im Wert von insgesamt ca. 3.800 Euro.

Personen, die Auffälliges beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer 06196-96950 zu melden.

5. Diebe stahlen PKW,

Bad Soden-Neuenhain, Eichenstraße, zwischen Dienstag, 15.10.2024, 21:00 Uhr und Mittwoch, 16.10.2024. 10:30 Uhr

(Reu) Ein grauer Fiat 500 Abarth war in Bad Soden-Neuenhain Ziel eines Diebstahls. Unbekannte Diebe brachen zwischen Dienstagabend, 15.10.2024 und Mittwochmorgen, 10:30 Uhr den in der Eichenstraße geparkten PKW im Wert von 20.000 Euro auf und entwendeten ihn im Anschluss. Das zuletzt angebrachte Kennzeichen lautete F-MY 595.

Die Polizei bitte etwaige Zeugen um Hinweise. Sollte jemand im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben, wird gebeten, sich unter der 06196-96950 mit der Polizeistation Eschborn in Verbindung zu setzen.

6. Einbruch in Wohnhaus,

Bad Soden, Sperberstraße, zwischen Dienstag, 15.10.2024, 18:30 Uhr und Mittwoch, 16.10.2024, 13:30 Uhr

(Reu) Einbrecher drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Wohnhaus in Bad Soden ein und entwendeten einen Tresor. Um auf das Grundstück in der Sperberstraße zu gelangen, überkletterten die Unbekannten den Gartenzaun sowie die Terrassenmauer und drangen in die Doppelhaushälfte ein. Nachdem alle Räume durchsucht wurden, konnte der Tresor aus seiner Befestigung gehebelt und abtransportiert werden. Der Wert der im Tresor befindlichen Gegenstände wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196-20730 bei der Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis zu melden.

7. Behinderung eines Notarztes im Einsatz, Hofheim-Marxheim, Rheingaustraße, Mittwoch, 16.10.2024, 16:35 Uhr

(Reu) Ein Notarztfahrzeug wurde in Hofheim-Marxheim bei einer Einsatzfahrt behindert. Unterwegs zu einem Rettungseinsatz befuhr am Mittwochnachmittag ein Notarztfahrzeug die Rheingaustraße in Hofheim-Marxheim. Beim Versuch, um 16:35 Uhr einen Geländewagen zu überholen, beschleunigte dessen Fahrer seinen PKW und versperrte dem Rettungsfahrzeug die Durchfahrt, indem er in Schlangenlinien vor dem Rettungsfahrzeug herfuhr. Dadurch kam es auch zu Behinderungen des entgegenkommenden Verkehrs. Nachdem es gelang, den Land Rover zu überholen, fuhr dessen Fahrer dem Einsatzfahrzeug wiederholt dicht auf und betätigte die Lichthupe.

Die Polizei sucht auf diesem Weg Zeugen, die Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht haben, oder sogar selbst durch die Fahrweise behindert oder gefährdet wurden. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06192-20790 an die Polizeistation Hofheim

