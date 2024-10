PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: In Wasserwerk eingebrochen +++ Werkzeug aus Transporter gestohlen +++ Kraftstoff abgepumpt +++ Roller entwendet +++ Jugendliche zündeln - Straßenlaterne beschädigt

Hofheim (ots)

1. In Wasserwerk eingebrochen, Bad Soden, Sulzbacher Straße, Freitag, 11.10.2024, 13.10 Uhr bis Montag, 14.10.2024, 6.40 Uhr

(ro)Unbekannte sind in Bad Soden zwischen Freitag und Montag in ein Wasserwerk eingebrochen.

Die Täter verschafften sich zwischen Freitag, 13 Uhr und Montag, 6.40 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Wasserwerk in der Sulzbacher Straße. Sie entwendeten ein Leckortungsgerät und eine Bohrmaschine im Wert von knapp 20.000 Euro, bevor sie unerkannt die Flucht antraten. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt diese unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Werkzeug aus Transporter gestohlen, Hattersheim, Hölderlinring, Sonntag, 13.10.204, 14 Uhr bis Montag, 14.10.2024, 6.45 Uhr

(ro)In Hattersheim haben Diebe zwischen Sonntag und Montag Werkzeuge aus einem Transporter gestohlen.

Zwischen 14 Uhr und 6.45 Uhr machten sich die Unbekannten gewaltsam an einem im Hölderlinring abgestellten weißen Ford Transit zu schaffen und ließen aus dem Inneren mehrere akkubetriebene Werkzeuge im Wert von etwa 3.000 Euro mitgehen. Samt der Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Vorfalls dienen könnten, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises in Verbindung.

3. Kraftstoff abgepumpt, Bad Soden-Neuenhain, Schwalbacher Straße, Sonntag, 13.10.2024, 3 Uhr bis 4.30 Uhr

(ro)In Bad Soden-Neuenhain pumpten Diebe in den frühen Sonntagmorgen Kraftstoff aus zwei Baustellenfahrzeugen ab. Nach ersten Erkenntnissen betraten die Täter zwischen 3 Uhr und 4.30 Uhr ein Baustellengelände in der Schwalbacher Straße. Hier machten sie sich an den Tankdeckeln einer Arbeitsmaschine und eines Lkw zu schaffen und pumpten etwa 150 Liter Diesel ab. Anschließend traten sie die Flucht an.

Die Polizei in Eschborn nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. Roller entwendet, Flörsheim, Elisabeth-Jakobi-Straße, Sonntag, 13.10.2024, 18 Uhr bis Montag, 14.10.2024, 17.50 Uhr

(ro)Zwischen Sonntag- und Montagabend haben Unbekannte einen Roller in Flörsheim entwendet.

Das Zweirad wurde von seinem Besitzer am Sonntag, 18 Uhr in der Elisabeth-Jakobi-Straße in Höhe der Hausnummer 39 abgestellt. Als dieser am Montag, 17.50 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte seine beige "Aprilia TFA Custom 50" im Wert von über 1.000 Euro entwendet hatten. Am Roller war zuletzt das Versicherungskennzeichen "922 JAD" angebracht.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Flörsheimer Polizei unter der Rufnummer (06145) 5476-0 in Verbindung zu setzen.

5. Jugendliche zündeln - Straßenlaterne beschädigt, Sulzbach, Am Sportplatz, Montag, 14.10.2024, 21.10 Uhr

(ro)Jugendliche haben am Montagabend in Sulzbach gezündelt und dabei eine Straßenlaterne beschädigt.

Polizei und Feuerwehr wurden gegen 21.10 Uhr in die Straße "Am Sportplatz" gerufen. Ein Passant hatte beobachtet, wie drei Jugendliche ein Plakat anzündeten, welches an einer Straßenlaterne befestigt war. Als die drei den Mitteiler entdeckten, flüchteten sie auf zwei E-Scootern in Richtung Bonner Straße. Das Plakat war beim Eintreffen der Streifen bereits abgebrannt, sodass die Feuerwehr nicht mehr anrücken musste. Die Straßenlaterne wies leichte Beschädigungen auf, der Schaden wird auf 75 Euro geschätzt. Die Jugendlichen konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Die Polizeistation Eschborn ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell