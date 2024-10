PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: PRESSEMELDUNG von Samstag, den 12.10.2024, 11:30 Uhr bis Sonntag, den 13.10.2024, 11:00 Uhr

Hofheim (ots)

Straftaten

Einbruchsdiebstahl in Firmenkomplex

Tatzeit: Freitag, 11.10.2024, 20:00 Uhr bis Samstag, 12.10.2024, 08:16 Uhr Tatort: 65795 Hattersheim, Schulstraße

Bei dem Tatobjekt handelt es sich um ein Firmengebäude mit insgesamt fünf Firmen. Bislang unbekannte Täter stiegen vermutlich über ein Fenster neben der Eingangstür in das Treppenhaus des Gebäudekomplexes. Folglich wurden die einzelnen Eingangstüren der Firmen angegangen, um letztlich in die Räumlichkeiten zu gelangen. Das genaue Stehlgut der einzelnen Firmen ist derzeit nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000EUR.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 20730 entgegen.

Diebstahl von Bettwäsche

Tatzeit: Samstag, 12.10.2024, 13:27 Uhr

Tatort: 65830 Kriftel, Beyerbachstraße 'Betten Winkler'

Zwei unbekannte Täter betreten das Geschäft und halten sich in der Nähe des Eingangsbereichs auf. Sie nehmen diverse Bettdecken sowie Kissen in die Hand und geben vor, diese auszutesten. In einem günstigen Moment nehmen sie drei Bettdecken mitsamt den Bezügen an sich und verlassen den Verkaufsraum, ohne die Ware zu bezahlen. Sie laufen auf die Rückseite des Geschäfts und steigen in einen PKW ein, welcher dort mit einem Fahrer besetzt, auf die beiden Täter wartet. Der Wert des Stehlgutes wird auf ca. 800 EUR geschätzt.

Die Täterbeschreibungen lauten wie folgt: Täter 1:

- männlich - südländischer Phänotyp - schlanke Statur - schwarze Haare - schwarz-weiße Jacke - schwarzes Shirt mit weißer Aufschrift (Puma) - lange Jeanshose - weiße Sneaker

Täter 2:

- männlich - westeuropäischer Phänotyp - schlanke Statur - braune Haare - schwarze Winterjacke - dunkles Shirt - dunkle lange Hose- Kinnbart

Die zuständige Polizeistation in Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise unter 06192 2079-0 entgegen.

Diebstahl von E-Bike aus Garage

Tatzeit: Freitag, 11.10.2024, 23:59 Uhr bis Samstag, 12.10.2024, 09:30 Uhr Tatort: 65760 Eschborn, Königsberger Straße

Ein bislang unbekannter Täter verschafft sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zur Garage und entwendet ein E-Bike (Herrenrad, Marke Scott Strike e-Ride 920) der Geschädigten im Wert von ca. 3500 EUR.

Die zuständige Polizeistation in Eschborn nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 96950 entgegen.

Diebstahl von E-Roller

Tatzeit: Freitag, 04.10.2024, 05:00 Uhr bis Freitag, 04.10.2024, 08:00 Uhr Tatort: 65439 Flörsheim, Schieferstein

Ein bislang unbekannter Täter entwendet den E-Scooter des Geschädigten. Der E-Scooter war mit einem blauen Schloss (Schlüssel) an einem Fahrradständer angeschlossen. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Der Wert des Stehlgutes wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Die zuständige Polizeistation in Flörsheim nimmt sachdienliche Hinweise unter 06145 54760 entgegen.

Beleidigung

Tatzeit: Samstag, 12.10.2024, 13:08 Uhr

Tatort: 65795 Hattersheim, Hauptstraße, Bäckerfiliale

Der BS beleidigte die GS als "Fotze" ebenfalls wurde das Kind der GS als "dummes Fotzenkind" beleidigt.

Personenbeschreibung:

- männlich - 170-175 cm - drei Tage Bart - dunkle Mütze - dunkle Hose - ca. 30 Jahre - westeuropäisches Erscheinungsbild - Nike Schuhe - führte ein Skateboard mit sich

Die zuständige Polizeistation in Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise unter 06192 20790 entgegen.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall durch alkoholisierten Fahrzeugführer

Unfallzeit: Samstag, 12.10.2024, 18:13 Uhr Unfallörtlichkeit: 65795 Hattersheim, Hessendamm / Voltastraße

Eine 37-jährige Fahrzeugführerin aus Hattersheim befuhr mit ihrem Fahrzeug (weißer Tesla Model 3) die Voltastraße aus Richtung an der Taunusbahn in Richtung Hessendamm. Am dortigen Kreisverkehr bog sie auf die Straße Hessendamm in Richtung Okriftel ab. Beim Verlassen des Kreisverkehrs musste sie am dortigen Fußgängerüberweg aufgrund sich annähender Fußgänger halten. Ein 45-jähriger Fahrzeugführer aus Hattersheim befand sich mit seinem Fahrzeug schwarz / weißes Peugeot-Moped zu diesem Zeitpunkt hinter der der Tesla-Fahrerin und beabsichtigte in die gleiche Richtung zu fahren. Aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstandes, stieß der Rollerfahrer mit dem wartenden Tesla zusammen. Der Rollerfahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol und THC und war folglich fahrunfähig. Weiterhin ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 EUR.

Faulborn, PHK

KVD PD Main-Taunus

