POL-HB: Nr.: 0395 --Öffentlichkeitsfahndung nach Räubern

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Südervorstadt Zeit: 02.07.24 In der Neustadt ist es am Montag zu einem Trickbetrug zum Nachteil einer 80-jährigen Frau gekommen. Die Polizei registrierte diesen Modus Operandi bereits mehrfach und warnt. Ein Mann klopfte in der Südervorstadt an der Terrassentür der Seniorin und gab sich als Sohn einer Nachbarin aus. Er fragte, ob die Frau ein Paket annehmen könne und bot an, ...

