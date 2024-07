POL-HB: Nr.: 0394 --Mutmaßliches Raubgut gefunden

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Huckelrieder Weg / Werdersee Zeit: 29.06.2024, ca. 23:20 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein 27-Jähriger im Werdersee ertrunken. Umfangreiche Such- und Rettungsmaßnahmen blieben erfolglos. Der junge Mann befand sich mit Freunden nahe der DLRG-Station am dortigen Badestrand. Als ihnen ein Volleyball in den See fiel, begab er sich ins Wasser und sank ca. ...

