POL-HB: Nr.: 0392 --Verkehrsunfall im Drogenrausch

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Contrescarpe Zeit: 01.07.24, 1 Uhr Zwei Räuber überfielen in der Nacht zu Montag eine 36-Jährige in der Bahnhofsvorstadt und entrissen ihr eine Geldtasche. Die Täter flüchteten unerkannt, die Frau verletzte sich bei dem Angriff leicht. Die Bremerin war gegen 1 Uhr gerade im Begriff mit Gaststätteneinnahmen in ein Auto in der Contrescarpe einzusteigen, als sich ...

mehr