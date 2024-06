POL-HB: Nr.: 0388 --Wachmann niedergeschlagen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Neustadt, Erlenstraße Zeit: 29.06.24, ca. 18:15 Uhr Am Samstagabend wurde in der Bremer Neustadt ein Mann durch einen Schuss in den Fuß verletzt. Die Polizei fahndet nach zwei unbekannten Tätern und sucht Zeugen. Ein 27-Jähriger geriet gegen 18.15 Uhr in der Erlenstraße in eine Auseinandersetzung mit zwei Männern. Diese fuhren mit ihm zuvor in der Straßenbahn der Linie 1 ...

