Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von drei verschiedenen Kennzeichen in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurden in Hermeskeil, in den Straßen Labachweg und Rommelstr., insgesamt drei verschiedene amtliche Kennzeichen von geparkten Pkws entwendet. Ein geschädigter Zeuge hörte gegen 00.00 Uhr auf seinem Grundstück ein Geräusch; evtl. handelt es sich hierbei um die Tatzeit. Zwei der entwendeten Kennzeichen konnten in der Nachbarschaft wieder aufgefunden werden. Sie wurden von dem bzw. den noch unbekannten Tätern gleich wieder entsorgt. Aus diesem Grund ist momentan davon auszugehen, dass die Taten im Zusammenhang stehen. Täterhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0.

