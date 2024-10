PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss; Betrunkener Autofahrer in Eschborn; Verkehrsunfallfluchten in Kelkheim und Kriftel +++

1. Unfall unter Alkoholeinfluss, Kriftel, Frankfurter Straße 67, Freitag, 11.10.2024, 21:45 Uhr

(sb)Einer Funkstreife der Polizeistation Hofheim fiel ein PKW durch lautes Aufheulen des Motors beim Anfahren auf. Bevor die Funkstreife das Fahrzeug kontrollieren konnte, parkte die Fahrerin des Fahrzeugs auf der Frankfurter Straße in Kriftel in einer Parklücke ein. Dabei war erneut das Aufheulen des Motors zu vernehmen. Zudem wurde durch das einparkende Fahrzeug ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Bei der Kontrolle stellte die Streife fest, dass die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 0,8 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Blutentnahme wurde durch einen Arzt durchgeführt und der Führerschein der Fahrerin sichergestellt.

2. Trunkenheit im Verkehr, Eschborn, Hessenallee, Samstag, 12.10.2024, 00:07 Uhr

(sb)In der Nacht von Freitag auf Samstag bemerkte eine Funkstreife aus Eschborn einen Kleinwagen, welcher aus Richtung der Hauptstraße nach links auf die Hessenallee abbog. Dabei fuhr dieser auf die baulich abgetrennte Gegenfahrbahn. Die Funkstreife führte daraufhin eine Verkehrskontrolle durch Kleinwagen. Ein, beim Fahrzeugführer durchgeführter, Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Der Fahrzeugführer wurde zwecks Blutentnahme zur Polizeistation gebracht. In der Folge wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein des Fahrers wurde vorläufig sichergestellt.

3. Verkehrsunfallflucht, Kelkheim, Bahnstraße, Freitag, 11.10.2024, 17:00 Uhr

(sb)Ein Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem PKW die Bahnstraße in Kelkheim und überholte in einer Kurve einen Radfahrer. Beim Überholen kam er zu weit auf die Gegenfahrbahn, sodass er einen entgegenkommenden Pkw touchierte. Es entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer flüchtete daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Ein Strafverfahren wegen der Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Die polizeilichen Ermittlungen werden beim Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim geleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 06192 - 20790 zu melden.

3. Verkehrsunfallflucht, Kriftel, Leicherstraße, Freitag, 11.10.2024, 22:45 Uhr

(sb)Ein Fahrzeugführer beschädigte beim Ausparken aus einer Parklücke in der Leicherstraße mit seinem PKW, ein geparktes Auto. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sie haben etwas mitbekommen ? Dann melden sie sich bitte beim Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter 06192 - 20790.

