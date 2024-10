POL-MTK: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Hofheim (ots) - 1. Im Bus körperlich angegangen, Kelkheim-Hornau, Mörikestraße, Mittwoch, 09.10.2024, 13.20 Uhr (ro)Eine Unbekannte hat am Mittwoch in einem Linienbus in Kelkheim-Hornau eine Jugendliche körperlich angegangen. Die 15-Jährige war gegen 13.20 Uhr in einem Linienbus unterwegs, als sie in Höhe der ...

mehr