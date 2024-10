PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Im Bus körperlich angegangen +++ Mountainbike entwendet +++ Weiterfahrt verhindert +++ Verkehrskontrollen in Hofheim

Hofheim (ots)

1. Im Bus körperlich angegangen, Kelkheim-Hornau, Mörikestraße, Mittwoch, 09.10.2024, 13.20 Uhr

(ro)Eine Unbekannte hat am Mittwoch in einem Linienbus in Kelkheim-Hornau eine Jugendliche körperlich angegangen. Die 15-Jährige war gegen 13.20 Uhr in einem Linienbus unterwegs, als sie in Höhe der Haltestelle in der Mörikestraße von einer unbekannten etwa 40-jährigen Frau beleidigt wurde. Anschließend packte die Frau die Jugendliche am Kragen und zog ihr an den Haaren. Der Vorfall wurde bei er Polizei erst einige Zeit später angezeigt. Die Aggressorin wird als ca. 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß mit dunkelblonden Haaren beschrieben. Sie trug eine rosafarbene Klammer im Haar, hatte eine große, spitze Nase und führte eine grüne Tüte mit Pfandflaschen mit sich.

Die Polizeistation in Kelkheim bittet nun Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer (06195) 6749-0 zu melden.

2. Mountainbike entwendet, Hattersheim, Friedrich-Ebert-Straße, Mittwoch, 09.10.2024, 2.10 Uhr

(ro)Ein Fahrraddieb hat in der Nacht zum Mittwoch in Hattersheim ein Mountainbike entwendet.

Der Unbekannte näherte sich nach ersten Erkenntnissen gegen 2.10 Uhr dem Zweirad, das in der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Hausnummer 34 mit einem Schloss an einem Anfahrschutz gesichert abgestellt war. Der Täter öffnete das Schloss auf unbekannte Art und Weise und flüchtete samt Fahrrad in die Zeilsheimer Straße. Bei dem Mountainbike handelt es sich um ein grünes "Trek Roscoe9" im Wert von knapp 2.000 Euro. Der Fahrraddieb wird als schlank, etwa 18 bis 30 Jahre at und 1,60 Meter bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er war dunkel bekleidet und trug eine Kappe.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte unter der Rufnummer (06192) 2079-0 mit der Polizeistation Hofheim in Verbindung.

3. Alkoholfahrt verhindert, Eppstein-Bremthal, Wilhelm-Reuter-Straße, Mittwoch, 09.10.2024, 14.10 Uhr

(ro)Am Mittwoch konnten Polizeibeamte eine mögliche Alkoholfahrt verhindern. Gegen 14.10 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei in der Wilhelm-Reuter-Straße einen grünen Skoda, auf dessen Fahrersitz ein Mann vermutlich seinen Rausch ausschlafe. Die entsandte Streife konnte vor Ort einen stark alkoholisierten 33-Jährigen im Fahrzeug antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte keinen gültigen Messwert, da bei einem Wert über 5 Promille dieser nicht mehr angezeigt wird. Die Beamte stellten die Fahrzeugschlüssel sicher, um eine Alkoholfahrt zu verhindern und riefen den Rettungsdienst hinzu, der den Mann in ein naheliegendes Krankenhaus brachte. Ob der Mann zuvor mit dem Auto im alkoholisierten Zustand auch unterwegs gewesen ist, ist derzeit noch unklar.

4. Verkehrskontrollen, Hofheim, Hattersheimer Straße, Mittwoch, 09.10.2024, 10 Uhr bis 11.30 Uhr

(ro)In Hofheim hat die Polizei am Mittwochmorgen Verkehrskontrollen durchgeführt. Der Fokus lag auf der Sicherheit und Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer. Die Beamten hielten an der Kontrollstelle in der Hattersheimer Straße zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr 13 Fahrzeuge an und überprüften 18 Personen. Auch gestern bestätigte sich die Notwendigkeit solcher Kontrollen wieder. Bei einem 34-jährigen Fahrer eines schwarzen Mercedes erhärtete sich der Verdacht, dass dieser vor dem Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Dies hatte zur Folge, dass ihm auf der Dienststelle von einem Arzt Blut abgenommen wurde und er sich nun in einem Strafverfahren verantworten muss. Zwei Pkw-Fahrer waren nicht angeschnallt, zwei weitere hatten während der Fahrt telefoniert.

