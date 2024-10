PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Polizei ermittelt Automatenaufbrecher +++ Einbrecher unterwegs +++ Fahrraddiebe zugange +++ Mehrere Hebelversuche scheitern +++ Arbeitsunfall +++ Sportwagen beschädigt - Verursacher flüchtig

Hofheim (ots)

1. Polizei ermittelt jugendliche Automatenaufbrecher, Flörsheim, Donnerstag, 03.10.2024, 3.05 Uhr und Samstag, 05.10.2024

(ro)Die Flörsheimer Polizei hat mehrere Jugendliche ermittelt, die in der Nacht zum vergangenen Donnerstag sowie zum vergangenen Samstag verschiedene Automaten in Flörsheim aufgebrochen haben.

Drei Jugendliche im Alter von 14, 15 und 17 Jahren stehen im Verdacht, sich an mehreren Warenautomaten gewaltsam zu schaffen gemacht und anschließend Waren im Wert von über 100 Euro entwendet zu haben. Die Jugendlichen waren in der Nacht zum 03.10.2024 insgesamt zu sechst unterwegs. Von einem 14- und einem 17-Jährigen der Gruppe wurden gegen 3.05 Uhr aus den Secret Pack Automaten Waren im Wert von knapp über 100 Euro gestohlen. In der Nacht zum 05.10.2024 hat der 17-Jährige dieses Mal zusammen mit einem 15-Jährigen erneut Waren aus einem gewaltsam geöffneten Automaten entwendet. Die beiden konnten von den alarmierten Streifen unmittelbar nach Tatausführung angetroffen und kontrolliert werden.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten die drei Jugendlichen als Tatverdächtige ausgemacht werden. An den Warenautomaten entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die drei Jungen müssen sich nun in Strafverfahren verantworten.

2. Einbrecher unterwegs, Flörsheim, Friedrich-Ebert-Straße, Mittwoch, 09.10.2024, 10 Uhr bis Donnerstag, 10.10.2024, 11 Uhr

(ro)In Flörsheim haben Einbrecher zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen ein Wohnhaus heimgesucht. Die Täter verschafften sich im genannten Zeitraum gewaltsam Zutritt zum Anwesen in der Friedrich-Ebert-Straße. Sie stiegen über ein aufgehebeltes Kellerfenster ins Haus ein und durchsuchten die Wohnräume, bevor sie unerkannt die Flucht antraten. Inwieweit die Unbekannten Wertsachen entwendeten, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Einbruchs beitragen, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Sulzbach in Verbindung.

3. Mehrere Hebelversuche scheitern, Kriftel, Bahnhofstraße, Mittwoch, 09.10.2024, 21.30 Uhr und Donnerstag, 10.10.2024, 10 Uhr

(ro)In der Nacht auf Donnerstag scheiterten Einbrecher beim Versuch mehrere Hauseingangstüren aufzuhebeln. Die Eingangstüren von insgesamt fünf Mehrfamilienhäusern einer Wohnhaussiedlung mit gemeinsamer Tiefgarage in der Bahnhofstraße hielten den Hebelversuchen der Täter stand. Somit mussten die Täter unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Die Polizeistation in Flörsheim bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

4. Arbeitsunfall, Hofheim, Kreisstraße 786, Donnerstag, 10.10.2024, 15.15 Uhr

(ro)Am gestrigen Donnerstag ereignete sich ein Arbeitsunfall in Hofheim, bei dem eine Person verletzt wurde. Gegen 15.15 Uhr lud ein Mitarbeiter angelieferten Teer an einer Baustelle an der Kreisstraße 786 in Höhe eines Golfclubs ab. Hierbei stand er hinter dem Teerlaster und einem Bagger, in dessen Schaufel der Teer abgeladen wurde. Nach ersten Erkenntnissen senkte sich die Ladefläche des Lkw beim Abladevorgang aus bislang unbekannten Gründen nach unten ab, sodass der 28-Jährige schwer verletzt und von einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Das Amt für Arbeitsschutz wurde verständigt.

5. Sportwagen beschädigt - Verursacher flüchtig, Flörsheim, Heinrich-Brüning-Straße, Mittwoch, 09.10.2024, 22 Uhr bis Donnerstag, 10.10.2024, 9.30 Uhr

(ro)In Flörsheim hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Mittwochabend und Donnerstag einen Sportwagen beschädigt und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der schwarze McLaren 570GT war zwischen 22 Uhr und 9.30 Uhr in der Heinrich-Brüning-Straße in Höhe der Hausnummer 1 abgestellt. In diesem Zeitraum hat ein bislang noch nicht bekanntes Fahrzeug den geparkten Sportwagen vermutlich beim Vorbeifahren am linken Kotflügel touchiert. Die Verursacherin bzw. der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden von geschätzten 10.000 Euro zu kümmern. Der Regionale Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

