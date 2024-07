Feuerwehr Minden

FW Minden: Nur wenige Einsätze nach ergiebigen Regenfällen

Minden (ots)

Die Feuerwehr Minden verzeichnete nach ergiebigen Regenfällen in der Nacht von Samstag auf Sonntag nur wenige Einsätze, deren Folgen von der Berufsfeuerwehr sowie den Einheiten Dützen und Haddenhausen der Freiwilligen Feuerwehr schnell beseitigt werden konnten. Sechsmal rückten die Helfer aus.

Vor allem in den südlichen Ortsteilen galt es drei unter Wasser stehende Keller auszupumpen sowie einen PKW von einer überfluteten Fahrbahn zu bergen. Das Fahrzeug war im zu tiefen Wasser liegen geblieben. An der Stiftstraße wurden mehrere Gullys gereinigt, damit das bereits aufgestaute Regenwasser nicht weiter in die angrenzenden Geschäfte floß. Schließlich musste an der Straße "Am Pumpwerk" eine Zufahrtsstraße gesperrt werden, da die Fahrbahn an einer Stelle unterspült wurde. Mehrere aufgespülte Gullideckel wurden zudem auf der Rückfahrt durch die Einsatzkräfte gesichert.

