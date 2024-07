Feuerwehr Minden

FW Minden: Brand der Heizungsanlage eines Einfamilienhauses verursacht starken Rauch

Minden (ots)

Um 13:30 wurde die Feuerwehr mit dem Stichwort "Kellerbrand" in die Bachstraße nach Minden, Ortsteil Dankersen alarmiert. Die Heizungsanlage eines Einfamilienhauses fing bei Wartungsarbeiten Feuer. Der Monteur konnte sich selbst ins frei retten und die Feuerwehr alarmieren. Diese rückte mit der Berufsfeuerwehr und den Einheiten Aminghausen/Päpinghausen, Leteln und Meißen an, und nahm die Löscharbeiten auf. Zwei Trupps unter Atemschutz bekamen das Feuer unter Einsatz von Wasser schnell gelöscht. Der Heizungsmonteur wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Durch die starke Rußbildung der brennenden Rückstände in der Heizungsanlage war die Einsatzkleidung der vorgehenden Trupps stark kontaminiert und wurde noch vor Ort an der Einsatzstelle gegen saubere Kleidung getauscht. Nachdem das Gebäude ausreichend durch die Feuertwehr belüftet wurde, konnte es dem Besitzer wieder übergeben werden.

