POL-MTK: Brand in einem Bus

Hofheim (ots)

Tatort: 65239 Hochheim am Main, Dresdener Ring Tatzeit: 12.10.2024, 10:15 Uhr - 10:20 Uhr Sachverhalt: Ein(e) bislang unbekannte(r) Täter/-in saß auf dem rechten Sitz der hintersten Reihe im Linienbus. Der oder die uT hielt eine Feuerquelle, mutmaßlich ein Feuerzeug, an die Kunststoffverkleidung der Rückenlehne des Vordersitzes, bis diese Feuer fing. In Hochheim kurz vor der Haltestelle Hochheim (Main) Dresdener Ring habe ein männlicher Fahrgast aus dem rückwärtigen Bereich des Busses "Feuer, Feuer" gerufen. Der Fahrer habe den Bus an der Haltestelle Hochheim (Main) Dresdener Ring zum Anhalten gebracht und das Feuer mit einem Pulverfeuerlöscher gelöscht, nachdem die ca. 6 Fahrgäste des Busses diesen verlassen hatten. Das Feuer habe sich deshalb nicht weiter ausgebreitet. Die weiteren Fahrgäste des Busses hätten sich ebenfalls von der Haltestelle entfernt. Eine Personenbeschreibung des Täters ist bislang nicht bekannt.

Die zuständige Polizeistation in Flörsheim nimmt sachdienliche Hinweise unter 06145 54760 entgegen.

