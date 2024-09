Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ein nicht ganz so ehrlicher Finder

Kaiserslautern (ots)

Die Sporttasche einer jungen Frau ist am Samstag (14.09.2024) aus ihrem in der Eisenbahnstraße abgestellten Auto gestohlen worden. In den frühen Abendstunden entwendete ein unbekannter Dieb die Sporttasche der 20-Jährigen. Noch während die Geschädigte bei der Polizei die Anzeige erstattete, kam ein junger Mann zur Dienststelle und hatte die Sporttasche dabei. Diese habe er in der Karl-Marx-Straße gefunden, versicherte er den Beamten. Die Geldbörse und ein Paar AirPods fehlten jedoch. Dumm für den Mann, dass die Anzeigerin sofort bemerkte, da sich die fehlenden Kopfhörer just in diesem Moment wieder mit ihrem Smartphone koppelten. Diese konnten dann beim verdutzen Überbringer der Tasche aufgefunden und der Geschädigten zurückgegeben werden. Die Geldbörse indes blieb verschwunden. Die Ermittlungen der Polizei gegen den "ehrlichen" Finder dauern an. |krä

