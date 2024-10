PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Tödlicher Verkehrsunfall auf L3011 +++

Hofheim (ots)

Ort: Landstraße L3011, Eppstein, Sonntag, den 13.10.2024, 18:35 Uhr

(sb) Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntagabend ein 76 Jahre alter Fahrzeuginsasse aus Kelkheim (Taunus) tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen befand sich das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug auf der Landstraße L 3011 aus Richtung Hofheim-Lorsbach kommend in Richtung Eppstein, als es aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam und verunglückte. Die 74 Jahre alte Fahrerin des Suzuki wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mit einem Schock in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Beifahrer verstarb, trotz eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen, noch an der Unfallstelle. Ein Unfallsachverständiger wurde beauftragt den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Die Fahrbahn musste für die Zeit der Unfallaufnahme drei Stunden vollgesperrt werden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Unfalls sich bei der Polizeistation Kelkheim, unter der Rufnummer 06195/67490, zu melden.

