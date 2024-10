PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Frau leistet Widerstand +++ Trickbetrüger unterwegs +++ Baumaschinen entwendet +++ Nebelscheinwerfer ausgebaut +++ Dieb von E-Scooter gestört

Hofheim (ots)

1. Frau leistet Widerstand, Kriftel, Friedrichsstraße, Samstag, 12.10.2024, 3.30 Uhr

(ro)Eine Frau hat in den frühen Samstagmorgenstunden in Kriftel um sich getreten, geschlagen sowie Widerstand geleistet, dabei hat sie zwei Polizeibeamtinnen verletzt. Gegen 3.30 Uhr wurde die Polizei wegen einer Ruhestörung in die Friedrichstraße gerufen. Dort trafen die eingesetzten Beamtinnen auf eine 30-Jährige, bei der sich schnell der Verdacht erhärtete, dass sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Die Frau befand sich auf dem Balkon ihrer Wohnung im ersten Stock und schrie lautstark herum. Die Polizistinnen wollten ihr helfen, als sie plötzlich vom Balkon kletterte. Hierbei trat und schlug die 30-Jährige unvermittelt nach ihnen. Sie musste schließlich überwältigt und gefesselt werden. Dabei trat und schlug sie weiter laut schreiend um sich, beide Beamtinnen wurden leicht verletzt. Die 30-Jährige musste nach den polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht werden. Zudem muss sie sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Trickbetrüger unterwegs, Hattersheim, An der Taunuseisenbahn, Donnerstag, 10.10.2024, 19.05 Uhr

(ro)In Hattersheim waren am Donnerstag zwei Trickbetrüger unterwegs. Die beiden Unbekannten betraten gegen 19.05 Uhr einen Buchladen in einem Einkaufsmarkt in der Straße "An der Taunuseisenbahn". Einer der Männer wollte an der Kasse Geld wechseln. Sein Komplize bot hier seine Unterstützung an. Beim Geldwechsel lenkten beide die Mitarbeiterin geschickt ab, sodass der erste Täter unbemerkt mit 100 Euro den Laden verlassen konnte. Als dies kurz darauf der Mitarbeiterin auffiel, verließ auch sein Komplize den Laden. Ein Täter hatte kurze schwarze Haare, die seitlich rasiert waren und wird als ca. 30 Jahre alt, etwas kräftiger, Brillenträger und als "südländischer" Phänotyp beschrieben. Er trug ein helles Shirt, ein Jeanshemd, eine Jeanshose und Sneaker. Sein etwa 40 Jahre alter Komplize soll ebenfalls von "südländischer" Erscheinung sein und eine schlanke Statur haben. Er hatte eine schwarze Kurzhaarfrisur und war rasiert. Bekleidet war er mit einem dunklen Pullover und einer Jeanshose. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Baumaschinen entwendet, Hattersheim, Lindenstraße, Donnerstag, 10.10.2024, 13 Uhr bis Freitag, 11.10.2024, 7.30 Uhr

(ro)In Hattersheim haben Diebe zwischen Donnerstag und Freitag Baumaschinen entwendet.

Die Täter machten sich zwischen 13 Uhr und 7.30 Uhr an einem in der Lindenstraße abgestellten gelben Mercedes Sprinter zu schaffen, der Baumaschinen geladen hatte. Sie durchtrennten das Netz und die Spanngurte, mit denen die Maschinen gesichert waren. Des Weiteren versuchten sie vergeblich die Fahrertür aufzuhebeln. Zudem wurde ein Vorderreifen beschädigt, bevor die Unbekannten sich samt einer Rüttelplatte, einem Abbruchhammer und einem Motorstampfer im Wert von über 12.000 Euro unerkannt entfernten. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden von 1.000 Euro. Ob die Diebe zum Abtransport ein weiteres Fahrzeug nutzten, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Sache beitragen könnten, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06192) 2079-0 mit der Polizeistation Hofheim in Verbindung.

4. Nebelscheinwerfer ausgebaut, Flörsheim-Weilbach, Faulbrunnenweg, Donnerstag, 10.10.2024, 17 Uhr bis Freitag, 11.10.2024, 7.30 Uhr

(ro)In Flörsheim-Weilbach hatten es Diebe in der Nacht auf Freitag auf die Nebelscheinwerfer eines Audi abgesehen. Der Besitzer hatte seinen schwarzen Q5 am Donnerstagabend im Faulbrunnenweg abgestellt. Am Freitagmorgen stellte er fest, dass die Nebelscheinwerfer seines Fahrzeugs durch Unbekannte ausgebaut worden waren. Die Täter hatten sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Fahrzeug verschafft und die vorderen Scheinwerfer im Wert von über 1.000 Euro ausgebaut. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Polizei in Flörsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06145) 5476 - 0.

5. Dieb von E-Scooter gestört, Eschborn, Hauptstraße, Samstag, 12.10.2024, 8.15 Uhr

(ro)Am Samstagmorgen hat in Eschborn ein Anwohner einen Dieb gestört und so den Diebstahl eines E-Scooters verhindert. Gegen 8.15 Uhr gelangte der Unbekannte durch eine offene Eingangstür in den Garten eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße und machte sich an einem dort abgestellten E-Scooter zu schaffen. Als der Dieb bemerkte, dass er von einem Anwohner beobachtet wurde, verließ er fluchtartig das Grundstück. Die alarmierten Streifen konnten den Mann nicht mehr ausfindig machen. Der Täter wird als 40 bis 50 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß und als "südländischer" Phänotyp beschrieben. Er trug einen Dreitagebart sowie schwarze Kopfhörer und war mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

