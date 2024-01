Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Pkw kommt auf der B35 von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Karlsruhe (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich eine 19-jährige Autofahrerin zu, als sie am Samstagabend mit ihrem Fahrzeug auf der Bundesstraße 35 in einer Kurve von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und gegen einen Baum prallte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die 19-Jährige gegen 17:45 Uhr auf der B35 von Bruchsal kommend in Richtung Karlsruhe. In der Auffahrt zur Bundesstraße 36 kam sie offenbar alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Skoda und kollidierte mit einem Baum. Anschließend kam der Pkw auf der Seite zum Stehen.

Die 19-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr 20-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Beide konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen.

An dem Skoda entstand ein Totalschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Flurschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

