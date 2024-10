PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebstahl von Fahrzeugteilen an zwei Audis +++ Reifen an einem Audi zerstochen +++ E-Bike gestohlen +++ Diebe werfen Schaufensterscheibe ein +++ Fahrraddiebe festgenommen +++ "Verkehrstage Ost"

Hofheim (ots)

1. Diebstahl von Fahrzeugteilen an zwei Audis, Flörsheim-Weilbach, Wingertstraße und Alleestraße, Montag, 14.10.2024, 20:00 Uhr bis Dienstag, 15.10.2024, 14:30 Uhr

(Reu) In Flörsheim-Weilbach kam es zwischen Montag und Dienstag zu zwei Diebstählen von Fahrzeugteilen, die an zwei geparkten PKW abmontiert wurden. Im einem Fall bauten Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 20:00 Uhr und 08:30 Uhr bei einem blauen Audi in der Wingertstraße beide Gläser der Außenspiegel aus, weiterhin durchschnitten sie die Kabel für die elektrische Spiegelverstellung. Dabei wurde auch der Lack der Fahrertür zerkratzt. Im zweiten Fall stahlen ebenfalls Unbekannte im Laufe des Dienstags zwischen 05:00 Uhr und 14:30 Uhr an einem Audi in der Alleestraße beide Nebelscheinwerfer, sowie die Kühlerabdeckung. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf ca. 3500 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht auf diesem Weg Zeugen, die Beobachtungen zu den Vorfällen gemacht haben. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06145-54760 an die Polizeistation Flörsheim.

2. Reifen an einem Audi zerstochen,

Flörsheim, Elisabeth-Jacobi-Straße, Parkplatz Einkaufszentrum "Kolonnaden", Dienstag, 15.10.2024, zwischen 17:25 Uhr und 17:40 Uhr

(Reu) Ein auf dem Parkplatz vor dem Einkaufszentrum "Kolonnaden" abgestellter roter Audi war am Dienstag das Ziel einer Sachbeschädigung. Durch eine unbekannte Person wurde zwischen 17:25 Uhr und 17:40 Uhr an dem PKW ein Reifen zerstochen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Auffälliges beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 06145-54760 bei der Polizeistation Flörsheim zu melden

3. Diebe haben es auf hochwertiges E-Bike abgesehen, Eschborn, Frankfurter Straße, Dienstag, 15.10.2024, zwischen 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr

(Reu) Ein hochwertiges E-Bike fiel am Dienstag in Eschborn unbekannten Dieben zum Opfer. Das auf einem Firmengelände in der Frankfurter Straße in einem Fahrradport abgestellte Elektrobike der Marke KTM, konnte trotz gesperrtem Fahrradschloss von Unbekannten aufgebrochen und entwendet werden. Das braun-bronzefarbene Fahrrad hat einen Wert von 5.000 Euro.

Die Polizei bittet Personen, die zu dieser Zeit Auffälliges beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 06196-96050 bei der Polizeistation Eschborn zu melden.

4. Diebe werfen Schaufensterscheibe ein, um an Handys zu gelangen, Eschborn, Ginnheimer Straße, Handy-Shop, Mittwoch, 16.10.2024, 03:24 Uhr

(Reu) In der Nacht zum Mittwoch warfen Unbekannte um 03.24 Uhr mit einem Ziegelstein die Schaufensterscheibe eines Handy-Shops im Industriegebiet in Eschborn ein. Durch die zerstörte Scheibe konnte der Täter auf vier ausgestellte Mobiltelefone im Wert von 2.800 Euro zugreifen, die sich in der Auslage des Shops in der Ginnheimer Straße befanden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro Laut Personenbeschreibung soll es sich bei dem Täter um einen schlanken Mann handeln, der bei der Tat eine schwarze Sporthose mit hellen Streifen, ein schwarzes Oberteil sowie schwarze Schuhe trug. Sein Gesicht hatte er mit einer weißen Maske verdeckt.

Weitere Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer 06196-96950 entgegen.

5. Diebstahl aus zwei Gartenhütten - mutmaßliche Täter festgenommen, Hattersheim, Am Goldbach, Dienstag, 15.10.2024, zwischen 07:45 Uhr und 19:20 Uhr

(Reu) Im Laufe des Dienstags wurden aus zwei Gartenhäusern in Hattersheim insgesamt drei Fahrräder, ein E-Scooter sowie weitere Gegenstände gestohlen. Zunächst drangen mehrere Personen in eine Laube in der Straße "Am Goldbach" ein und stahlen zwischen 07:45 Uhr und 18:17 Uhr zwei Fahrräder im Wert von ca. 1500 Euro. Im Laufe des Abends zwischen 18:17 Uhr und 19:20 Uhr wurde die zweite Hütte, die sich in der gleichen Straße befindet, angegangen und versucht, Gegenstände im Wert von ca. 6.000 Euro zu entwenden. Beim Abtransport des gestohlenen Fahrrades und des E-Scooters wurden die drei Täter im Alter von 25, 34 und 47 Jahren von der Polizei überrascht, festgenommen und ins Gewahrsam eingeliefert. Ein Teil des sichergestellten Stehlgutes konnte an den Besitzer zurückgegeben werden. Der Verbleib der entwendeten Fahrräder aus der ersten Gartenhütte bedarf weiterer Ermittlungen.

6. "Verkehrstage Ost" im Main-Taunus-Kreis, Eschborn, Dienstag, 15.10.2024, 7:15 Uhr bis 16:15 Uhr

(cw)Am Dienstag wurden anlässlich des "Verkehrstags Ost" an verschiedenen Orten rund um Eschborn Verkehrskontrollen durchgeführt. Regelmäßig werden durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ordnungsämter der Städte Eschborn, Sulzbach, Bad Soden und Schwalbach sowie Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Eschborn Verkehrskontrollen in den jeweiligen Städten durchgeführt. Zwischen 7:15 Uhr und 16:15 Uhr wurde abwechselnd in jeder Kommune eine stationäre Verkehrskontrolle durchgeführt. Der Schwerpunkt lag am Dienstag auf Gurt- und Handyverstößen. Neben einer überhöhten Geschwindigkeit ist insbesondere die Ablenkung durch ein mobiles Endgerät eine der häufigsten Unfallursachen. Insgesamt stellten die zehn Kontrollkräfte an diesem Tag zahlreiche Verkehrsverstöße und Fahrzeugmängel fest, darunter auch zehn Handyverstöße. Auch war eine Person ohne eine entsprechende Fahrerlaubnis in einem Fahrzeug unterwegs. Diese erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell