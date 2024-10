POL-MTK: Brennender Kinderwagen +++ Mutwillig Porsche zerkratzt +++ Fahrzeugteile ausgebaut und geklaut +++ Auto nicht abgeschlossen - Bargeld entwendet

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Hofheim (ots)

1. Brennender Kinderwagen,

Hochheim, Delkenheimer Straße, Donnerstag, 17.10.2024, 21.16 Uhr

(da)Unbekannte haben am Donnerstag in Hochheim einen Kinderwagen angezündet. Um 21.16 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Feuer in die Delkenheimer Straße, Ecke Burgeffstraße gerufen. Dort brannte ein Kinderwagen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf umstehende Fahrzeuge oder Gebäude konnte so unmittelbar verhindert werden. Zeugen hatten zuvor Jugendliche beobachtet, die sich auffällig um den Kinderwagen gruppierten. Die Personen konnten jedoch nicht näher beschrieben werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um weitere Zeugenhinweise. Wer hat am Donnerstagabend an der genannten Örtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Auch wem der Kinderwagen gehört, ist noch unklar. Zeuginnen und Zeugen sowie die Eigentümerin bzw. der Eigentümer des Kinderwagens werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06145) 5476-0 an die Polizeistation Flörsheim zu wenden.

2. Mutwillig Porsche zerkratzt,

Hofheim, Niederhofheimer Straße, Donnerstag, 17.10.2024, 13 Uhr bis Donnerstag, 17.10.2024, 17 Uhr

(da)Unbekannte haben am Donnerstag in Hofheim einen Porsche zerkratzt. Das schwarze Auto parkte zwischen 13 Uhr und 17 Uhr in der Niederhofheimer Straße auf dem Parkplatz einer Therme. In dieser Zeit zerkratzten die Täter die komplette Fahrertür und verursachten so einen Schaden von rund 1.200 Euro. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Wer zur Aufklärung der Straftat beitragen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

3. Fahrzeugteile ausgebaut und geklaut,

Hattersheim, Okriftel, Rheinstraße, Mittwoch, 16.10.2024, 17 Uhr bis Donnerstag, 17.10.2024, 7.50 Uhr

(da)In Hattersheim-Okriftel haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Fahrzeugdiebe zugeschlagen. Zwischen 17 Uhr und 7.50 Uhr parkte ein grauer Audi A6 in der Rheinstraße. Im Schutz der Dunkelheit begaben sich die Diebe zu dem Fahrzeug und bauten die Scheinwerfer im Wert von rund 500 Euro aus. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Auto nicht abgeschlossen - Bargeld entwendet, Eschborn, Niederhöchstadt, Steinbacher Straße, Donnerstag, 17.10.2024, 18 Uhr bis 18.30 Uhr

(da)Diebe haben am Donnerstagabend in Eschborn-Niederhöchstadt die Gunst der Stunde genutzt und Bargeld aus einem unverschlossenen Auto gestohlen. Zwischen 18 und 18.30 Uhr parkte ein Mercedes Sprinter in der Steinbacher Straße. Da der Besitzer vergessen hatte, ihn zu verschließen, konnten die Täter ungehindert in das Fahrzeuginnere gelangen. Dort entwendeten sie eine Umhängetasche, in der sich diverse Schlüssel, Bargeld und Ausweispapiere befanden. Anschließend entkamen sie unerkannt. Die Polizeistation Eschborn ermittelt nun wegen Diebstahls und nimmt Hinweise auf die Täter unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

5. Brand in Zahnarztpraxis,

Sulzbach (Taunus), Hauptstraße, Donnerstag, 17.10.2024, 11:50 Uhr

(fh)Am Donnerstagmittag kam es in einer Zahnarztpraxis in Sulzbach zu einem Brand. Gegen 11:50 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu dem als Büro- und Wohngebäude genutzten Mehrparteienhaus in die Hauptstraße gerufen. Vor Ort war es zu einem Brand in den Praxisräumen im Dachgeschoss gekommen. Das Feuer konnte im weiteren Verlauf von der Feuerwehr gelöscht werden. Eine Mitarbeiterin trug Verletzungen davon, welche vor Ort medizinisch versorgt werden mussten. Sechs Personen wurden zwischenzeitlich vor Ort untersucht, blieben aber unverletzt. Der Gesamtschaden bewegt sich ersten Schätzungen zufolge im niedrigen sechsstelligen Bereich. Bis auf die Zahnarztpraxis ist das Gebäude bewohnbar beziehungsweise nutzbar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hinsichtlich der Brandursache dauern aktuell an, derzeit kann ein technischer Defekt in den Praxisräumen nicht ausgeschlossen werden.

