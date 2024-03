Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallbach/Wittlingen: Unfall zwischen Radfahrer und Pkw - Radfahrer verletzt

Am Mittwoch, 20.03.2024, gegen 16.30 Uhr, kam es auf der Gemarkungsgrenze zwischen Schallbach und Wittlingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 16-jährigen Radfahrer und einem 59-jährigen Pkw-Fahrer. Der 16-jährige Radfahrer befuhr die Mappacher Straße von Mappach kommend in Richtung Rümmingen und habe an der Kreuzung Mühlenstraße / Wittlinger Straße den von links kommenden bevorrechtigten 59-jährigen Pkw-Fahrer übersehen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Radfahrer prallte zunächst gegen die Windschutzscheibe des Pkw und fiel dann zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

