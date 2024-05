Polizei Köln

POL-K: 240527-1-LEV Mutmaßliches Einzelrennen - Auto, Führerschein und Handy beschlagnahmt

Köln (ots)

Nach einem mutmaßlichen verbotenen Einzelrennen in der Nacht zu Montag (27. Mai) haben Polizisten den VW Fox, das Handy und den Führerschein eines 23-Jährigen beschlagnahmt. Nachdem sich der 23 Jahre alte Mann mit seinem Auto überschlagen hatte, brachten Rettungskräfte ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der VW-Fahrer gegen 0 Uhr die Quettinger Straße in Richtung Opladen. In Höhe der Straße Am Hagelkreuz soll er das Auto zweier Zeugen (19, 20) mit stark überhöhter Geschwindigkeit überholt haben und dabei links an einer Verkehrsinsel vorbei gefahren sein. Beim Wiedereinscheren verlor der Leverkusener die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen eine Steinmauer und eine Straßenlaterne. Dabei überschlug er sich und prallte gegen einen geparkten Ford Fiesta. (cw/sb)

