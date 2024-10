PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickdiebe erbeuten Handtasche +++ Unbekannte brechen in Schule ein +++ Fensterscheibe eingeworfen +++ Solarmodule entwendet +++ Kollision zwischen Pkw und Motorrad +++ Skoda beschädigt

Hofheim (ots)

1. Trickdiebe erbeuten Handtasche, Hochheim, Am Weiher, Montag, 21.10.2024, 17.45 Uhr

(ro)Am Montag fiel eine Frau in Hochheim auf Trickdiebe herein. Ein etwa 50 Jahre alter Mann verwickelte die Hochheimerin in einer Parkanlage im Bereich der Straße "Am Weiher" geschickt in ein Gespräch. Dies nutzte seine Begleiterin aus und entnahm unbemerkt die Handtasche vom Rollator der Seniorin. Anschließend entfernte sich das Pärchen mit der Beute wieder. Der Mann wird als etwa 1,70 Meter groß beschrieben und soll von "osteuropäischer" Erscheinung sein. Er sprach mit ausländischem Akzent. Seine Komplizin war etwa 45 Jahre alt und zwischen 1,50 Meter und 1,60 Meter groß. Sie trug ein Kopftuch und hatte ebenfalls einen ausländischen Akzent. Die Polizei konnte die Täter nicht mehr ausfindig machen. Nach ihnen wird nun gefahndet. Ihre Hinweise melden Sie bitte der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

2. Unbekannte brechen in Schule ein, Hofheim-Marxheim, Stormstraße, Samstag, 19.10.2024, 16.30 Uhr bis Montag, 21.10.2024, 9.30 Uhr

(ro)Außerhalb des Schulbetriebs sind Unbekannte in eine Schule in Hofheim-Marxheim eingebrochen. Zwischen Samstag, 16.30 Uhr und Montag, 9.30 Uhr gelangten die Täter auf das Gelände in der Stormstraße und brachen die Tür zu einem Schulgebäude auf. Im Inneren hebelten sie ebenfalls mehrere Türen auf und machten sich gewaltsam an einem Getränkeautomaten und diversen Schubladen zu schaffen, bevor sie unerkannt flüchteten. Ob die Täter Wertgegenstände oder Bargeld gestohlen haben, ist auch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlung. Nichtsdestotrotz verursachten sie durch ihr Vorgehen einen mehrere Tausend Euro hohen Schaden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Fensterscheibe eingeworfen, Bad Soden, Falkenstraße, Samstag, 19.10.2024, 8.40 Uhr bis Montag, 21.10.2024, 9 Uhr

(ro)In Bad Soden haben Einbrecher die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses eingeworfen und sind so ins Innere gelangt. Zwischen Samstag- und Montagmorgen nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner des Anwesens in der Falkenstraße. Sie stiegen über das eingeworfene Fenster in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten mehrere Räume. Nachdem sie Bargeld und Schmuck im Wert von 2.000 Euro aufgefunden hatten, verließen sie das Haus unbemerkt. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Einbruchs beitragen können, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises in Verbindung.

4. Solarmodule von Pumpenhaus entwendet, Hofheim, Landesstraße 3368/Am Bahnholz, Samstag, 19.10.2024, 16.15 Uhr

(ro)Unbekannte haben am Samstag Solarmodule vom Dach eines Pumpenhauses in Hofheim entwendet. Nach ersten Erkenntnissen gelangten zwei männliche Täter auf ein Gartengrundstück, das sich im Wald neben der Landesstraße 3368 befindet. Hier montierten sie Solarmodule im Wert von etwa 250 Euro vom Dach ab und entfernten sich samt Beute in unbekannte Richtung. Vermutlich erfolgte der Abtransport der Module mit einem Fahrzeug. Die Polizei in Hofheim bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Kollision zwischen Pkw und Motorrad, Gemarkung Hochheim, Bundesstraße 40, Montag, 21.10.2024, 17 Uhr

(ro)Im Bereich Hochheim kam es gestern zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei dem der Zweiradfahrer verletzt wurde. Die 44 Jahre alte Fahrerin eines VW Arteon befuhr die Bundesstraße 40 aus Richtung Flörsheim-Wicker in Richtung Hochheim. An der Kreuzung B40/Weidenmühlenweg wollte sie nach links abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie hierbei einen 55-jährigen Zweiradfahrer, der in entgegengesetzter Richtung auf der B40 unterwegs war. Der Motorradfahrer versuchte noch, den Zusammenstoß durch starkes Abbremsen zu verhindern, jedoch kam es doch zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 55-Jährige wurde hierbei von seiner Honda geschleudert und musste verletzt vom Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Unfallstelle war kurzzeitig für den Verkehr gesperrt.

6. Skoda beschädigt - Verursacher flüchtet, Eschborn, Schwalbacher Straße, Montag, 21.10.2024, 7.45 Uhr bis 14 Uhr

(ro)In Eschborn wurde ein geparkter Skoda am Montag von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt, die Verursacherin bzw. der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Die Besitzerin hatte ihren weißen Skoda Kodiaq zwischen 7.45 Uhr und 14 Uhr ordnungsgemäß in der Schwalbacher Straße in Höhe der Hausnummer 42 abgestellt. In diesem Zeitraum hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Pkw an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt. Die Fahrerin bzw. der Fahrer flüchtete, ohne sich um den hinterlassenen Schaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Der Regionale Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell