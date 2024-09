Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240917-3: Alkoholisierter Autofahrer mit offenem Haftbefehl festgenommen

Erftstadt (ots)

Ermittlungen nach möglichem Verkehrsunfall aufgenommen

Polizisten haben am Montagmorgen (16. September) in Erftstadt einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Vor seiner Festnahme soll er unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis mit einem Auto in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein.

Ein Zeuge meldete gegen 9 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug in der Grachtstraße. Polizisten fanden vor Ort einen stark beschädigten Opel, der teilweise im Grünstreifen stand. Im Fahrzeug hielten sich zwei stark alkoholisierte Personen (32, 31) auf. Die Beifahrerseite des Autos wies erhebliche Beschädigungen auf. Der rechten Frontscheinwerfer fehlte.

Die Polizisten fanden bei der Spurensicherung im Umkreis laut jetzigem Sachstand keine korrespondieren Schäden. Die Ermittlungen nach dem Unfallort und einem möglichen Unfallbeteiligten dauern an. Hinweise nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Befragung des mutmaßlichen Fahrzeugführers fiel den Beamten bei dem 32-Jährigen ein starker Alkoholgeruch sowie Gleichgewichtsstörungen und Benommenheit auf. Ein Vortest zeigte zudem ein positives Ergebnis für den Konsum von Amphetaminen. Eine Fahrerlaubnis konnte der Mann auch nicht vorzeigen. Die Polizisten ordneten die Entnahme eine Blutprobe an. Weil der nunmehr Beschuldigte per Haftbefehl gesucht wurde, nahmen die Beamten den Mann fest und brachten ihn vorerst in das Gewahrsam einer Polizeiwache. (hw)

