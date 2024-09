Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240917-1: Zwei Jugendliche bei Verkehrsunfällen leicht verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Gutenbergstraße kurzzeitig einspurig gesperrt

Bei zwei Verkehrsunfällen am Montag (16. September) in Bergheim und Wesseling sind zwei Jugendliche (15) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten einen Jugendlichen in ein Krankenhaus.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 12.30 in Bergheim im Kreisverkehr Chaunyring und Gutenbergstraße. Der Fahrer (52) eines Ford soll den Kreisverkehr auf den Chaunyring in Richtung Aachener Straße verlassen haben. Dabei kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem 15-jährigen Radfahrer, der den Chaunyring parallel zum Kreisverkehr an einer Querungshilfe überquerte. Der Jugendliche prallte gegen Motorhaube und Windschutzscheibe und stürzte. Rettungskräfte brachten den 15-Jährigen in ein Krankenhaus.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr in Wesseling auf dem Kastanienweg. Ein Radfahrer soll über einen abgesenkten Bordstein zwischen zwei geparkten Pkw in den fließenden Verkehr eingefahren sein. Ein 85-jähriger Toyotafahrer, der zeitgleich in Richtung Ulmenstraße fuhr, sei mit dem 15-Jährigen und seinem Fahrrad zusammengestoßen. Dieser sei dann zu Boden gestürzt.

Alarmierte Polizisten sicherten Spuren am Unfallort, sperrten die betroffenen Bereiche für die Dauer der Unfallaufnahme und fertigten in beiden Fällen Verkehrsunfallanzeigen. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats übernommen. (rs)

