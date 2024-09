Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240916-3: Mutmaßliche Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Frechen (ots)

Ein Verdächtiger per Haftbefehl gesucht

In der Nacht zu Samstag (14. September) haben Polizisten in Frechen vier mutmaßliche Fahrraddiebe (17, 29, 45, 48) auf frischer Tat ertappt. Eine Zeugin gab die entscheidenden Hinweise.

Gegen 2.30 Uhr meldete eine Zeugin über den Notruf, dass sie beobachten könne, wie sich mehrere Männer an Fahrrädern am Bahnhof in Frechen-Königsdorf zu schaffen machen. Alarmierte Polizisten trafen wenig später ein und stellten die Männer. Sie fanden bei einem der Verdächtigen einen elektrischen Winkelschleifer. Insgesamt stellten die Beamten zwei Fahrräder, ein zerstörtes Fahrradschloss sowie das mögliche Tatwerkzeug sicher.

Bei der Personenkontrolle der mittlerweile Beschuldigten stellte sich heraus, dass der 45-Jährige bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn in das Gewahrsam einer Polizeiwache.

Die Männer müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls verantworten. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Kriminalkommissariats 22 bereits aufgenommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell