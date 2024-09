Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240916-1: Schmuck bei Einbruch in Einfamilienhaus gestohlen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Freitag (13. September) in ein Einfamilienhaus in Hürth eingebrochen sein und Schmuck entwendet haben sollen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu dem oder den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen der oder die Täter im Zeitraum von 8 Uhr bis 13 Uhr an einem Einfamilienhaus in der Nähe der Hahnenstraße in Efferen eine Terrassentür aufgehebelt haben. Sie sollen das Haus durchsucht und mit Schmuck das Haus in unbekannte Richtung verlassen haben.

Alarmierte Polizisten fertigten eine Strafanzeige und sicherten Spuren. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell