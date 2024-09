Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240913-2: Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Kerpen (ots)

Zeugensuche zur Klärung des Tathergangs

Bei einer Auseinandersetzung in der Nacht zu Freitag (13. September) am Bahnhof in Kerpen-Horrem ist ein Mann (41) schwer verletzt worden.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 11 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen zur Rekonstruierung des Tathergangs. Hinweise zur Tat, zu Beteiligten oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 0.40 ging ein Notruf bei der Polizei ein. Ein Zeuge meldete, dass er den 41-Jährigen mit Verletzungen am Bahnhof Horrem gesehen habe. Wie er diese Verletzungen erlitten hatte, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell