Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen - Zwei Menschen bei Unfall verletzt

Harztor (ots)

Eine Autofahrerin war am Sonntag, gegen 12.25 Uhr, auf der Bundesstraße 4 aus Richtung Ilfeld in Richtung Niedersachswerfen unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache im Bereich einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Der Pkw durchfuhr den Straßengraben und kam an einem Strauch zum Stehen. Die 74-jährige Fahrerin und ihr 69 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. An der Unfallstelle waren auch 16 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Harztor im Einsatz.

