Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240916-2: Tresor bei Einbruch in Firma gestohlen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fahndet nach vier Unbekannten, die in der Nacht zu Samstag (14. September) in Kerpen in eine Firma eingebrochen sein sollen. Sie sollen dort einen Tresor entwendet und mit einem weißen Kastenwagen abtransportiert haben. Drei Täter sollen dunkel gekleidet gewesen sein, einer habe helle Kleidung getragen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen die Unbekannten am Samstagmorgen zwischen 2.20 Uhr und 4 Uhr nach Übersteigen eines Zaunes eine Außentür der Firma an der Zeißstraße aufgehebelt haben. Dann sollen sie einen Tresor aus dem Gebäude durch die Haupteingangstür in Freie getragen und in den Transporter eingeladen haben. Laut ersten Erkenntnissen befand sich in dem Tresor Bargeld.

Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

