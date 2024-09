POL-REK: 240916-4: Kind auf Fahrrad leicht verletzt

Frechen (ots) - Ein Verdächtiger per Haftbefehl gesucht In der Nacht zu Samstag (14. September) haben Polizisten in Frechen vier mutmaßliche Fahrraddiebe (17, 29, 45, 48) auf frischer Tat ertappt. Eine Zeugin gab die entscheidenden Hinweise. Gegen 2.30 Uhr meldete eine Zeugin über den Notruf, dass sie beobachten könne, wie sich mehrere Männer an Fahrrädern am ...

