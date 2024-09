Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240916-5: Polizisten nehmen mutmaßliche Ladendiebe fest

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Beschuldigte an Justizvollzugsanstalt übergeben

Beamte der Polizei Rhein-Erft-Kreis haben am Samstagnachmittag (14. September) einen Verdächtigen (26) in Kerpen und einen Weiteren (29) in Bedburg festgenommen.

Gegen 14.15 Uhr fuhren Polizisten zu einem Drogeriemarkt an der Kerpener Straße. Ein aufmerksamer Mitarbeiter habe beobachtet, wie ein Verdächtiger (26) in Kerpen Parfum und Elektroartikel im Wert von mehreren hundert Euro in seine Tasche gesteckt habe. Der Angestellte sprach den Mann an und rief die Polizei. Die Beamten fuhren umgehend zum Einsatzort. Sie nahmen den Sachverhalt auf und brachten den 26-Jährigen zu einer Polizeiwache. Zudem stellten sie fest, dass er bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich bekannt und ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist. Die Polizisten nahmen den Mann fest.

Zur gleichen Uhrzeit meldete sich ein aufmerksamer Zeuge aus Bedburg bei der Polizei. In einem Verbrauchermarkt an der Lindenstraße habe er einen Verdächtigen (29) beobachtet, der mit einem Einkaufswagen voller Waren aus dem Eingang des Ladens in Richtung Ausgangstür unterwegs gewesen sei. Der Mitarbeiter habe den 29-Jährigen angesprochen und ihn mit einem weiteren Angestellten zur Rede gestellt. Alarmierte Polizisten nahmen den Sachverhalt vor Ort auf. Sie stellten fest, dass der nunmehr Beschuldigte bereits polizeilich bekannt ist und nahmen ihn fest.

Auf Anordnung eines Richters brachten die Polizisten beide Beschuldigte zu einer Justizvollzugsanstalt, wo sie bis zur Gerichtsverhandlung inhaftiert bleiben. Kriminalbeamte haben die weiteren Ermittlungen übernommen. (sc)

