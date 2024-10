PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld und Schmuck +++ Dieb festgenommen +++ Parksensoren ausgebaut +++ Fahrzeugteile ausgebaut und geklaut +++ Geschwindigkeitsmessung auf der B8

Hofheim (ots)

1. Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld und Schmuck, Hochheim und Wiesbaden, Coulinstraße, Mittwoch, 23.10.2024, 16 Uhr

(ro)Falsche Polizeibeamte haben am Mittwoch einen Mann aus Hochheim um seine Ersparnisse und Schmuck gebracht. Die Betrüger hatten sich telefonisch bei dem Hochheimer gemeldet. Seine Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sitze nun im Gefängnis. Um sie freizubekommen, müsse der Angerufene einen hohen Geldbetrag zahlen. Im vorliegenden Fall suchte der Mann Bargeld und Schmuck im Wert von 25.000 Euro zusammen, setzte sich in ein Taxi und übergab das Geld gegen 16 Uhr in der Coulinstraße in Wiesbaden an eine unbekannte Frau im Alter von 40 bis 50 Jahren. Nach der Übergabe bestellte die Unbekannte dem Mann noch ein Taxi, welches ihn wieder nach Hause zurückbrachte. Als die Polizei verständigt wurde, waren die Betrüger bereits über alle Berge.

Sollten Sie am Mittwochnachmittag verdächtige Beobachtungen in der Coulinstraße gemacht haben, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung.

Bei der beschriebenen Betrugsmasche handelt es sich um den sogenannten "Schockanruf". Der Schockanruf ist eine Masche, die sich gezielt an ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger richtet. Diese sind dann im schlimmsten Fall überfordert, wenn sich die Betrüger als vermeintliche Polizei am Telefon melden und durch ihr geschultes und hochprofessionelles Auftreten gezielt die Ängste und Sorgen ihrer Opfer ausnutzen. Oft ist gerade bei dieser Bevölkerungsgruppe auch der Wunsch besonders groß, ihren Kindern oder Enkelkindern zu helfen. Deshalb bittet die Polizei: Überlegen Sie, wer in Ihrem Bekanntenkreis noch nicht von dieser Betrugsmasche gehört haben könnte und sprechen Sie diejenigen gezielt darauf an. Nur so kann dem Treiben ein Riegel vorgeschoben werden.

2. Dieb in Eddersheim festgenommen, Hattersheim-Eddersheim, Donnerstag, 24.10.2024

(ro)Im Hattersheimer Stadtteil Eddersheim wurde am Donnerstag ein Dieb während seiner Tour festgenommen. Gegen 12.40 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass es aus der Garage einer in der Flörsheimer Straße wohnhaften Familie zu einem Fahrrad- und Werkzeugdiebstahl gekommen sei. Im Rahmen der Fahndung wurde der Langfinger samt Schlüssel für das in der Nähe abgestellte, zuvor entwendete Zweirad in der Ankerstraße erkannt und festgenommen. Bereits vor der Festnahme des 44-Jährigen wurden noch weitere Diebstähle im Bereich Hattersheim bei der Polizei zur Anzeige gebracht, bei denen der Täter videografiert oder von Zeugen erkannt worden war. Der Dieb wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle gebracht und nach Rücksprache mit der Amtsanwaltschaft wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Der Mann muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

3. Parksensoren ausgebaut, Kelkheim-Münster, Johann-Strauß-Straße, Mittwoch, 23.10.2024, 18 Uhr bis Donnerstag, 24.10.2024, 8.30 Uhr

(ro)Parksensoren eines Fahrzeugs waren in der Nacht auf Donnerstag das Ziel von Dieben in Kelkheim. Zwischen 18 Uhr und 8.30 Uhr parkte ein grauer Audi A6 in der Johann-Strauß-Straße im Ortsteil Münster. Im Schutz der Dunkelheit begaben sich die Unbekannten zu dem Fahrzeug und bauten die vorderen Parksensoren im Wert von rund 2.000 Euro aus. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0.

4. Fahrzeugteile ausgebaut und geklaut, Flörsheim-Weilbach, Alleestraße, Sonntag, 20.10.2024, 6 Uhr bis Donnerstag, 24.10.2024, 14 Uhr

(ro) In Flörsheim-Weilbach haben in den vergangenen Tagen Fahrzeugdiebe zugeschlagen.

Gestern wurde bekannt, dass in den letzten Tagen erneut Unbekannte unterwegs waren, die es auf das Spiegelglas von Fahrzeugen abgesehen hatten. Zwischen Sonntagmorgen und Donnerstagmittag entwendeten die Täter das Spiegelglas eines schwarzen Audi A8, der in der Alleestraße in Höhe der Hausnummer 93 geparkt war. Hierzu trennten sie die Kabel der elektrischen Spiegelverstellung ab. In Höhe der Hausnummer 73 machten sich Diebe in gleicher Art und Weise an einem grauen BMW 530d zu schaffen und stahlen ebenfalls ein Spiegelglas. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Täter konnten unerkannt entkommen. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06145) 5476-0 mit der Polizei in Flörsheim in Verbindung.

5. Geschwindigkeitsmessung auf der B8, Gemarkung Kelkheim, Bundesstraße 8, Mittwoch, 23.10.2024, 9.10 Uhr bis 12.45 Uhr

(ro)Am Mittwoch führten Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes auf der Bundesstraße 8 eine Geschwindigkeitsmessung durch.

Zwischen 9.10 Uhr und 12.45 Uhr wurde eine Messung auf der B 8 zwischen Bad Soden und Kelkheim durchgeführt. Bei knapp 540 gemessenen PKW wurden 78 Verstöße festgestellt. Der schnellste gemessene PKW war mit 97 km/h anstatt der erlaubten 60 km/h unterwegs.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell